В Киеве правоохранители задержали сына владельца Луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова», который воевал в рядах российско-оккупационных войск на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Вместе с СБУ задержали гражданина Д. Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ «Луга-Нова» - одного из основных спонсоров террористов из ЛНР. Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины», – написал он

«Хотя есть в этом деле еще один непростой вопрос - не отпустит ли сепаратиста суд под домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Н. Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательным мерой», – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 25 июня Конституционный суд разрешил смягчать меру пресечения лицам, которые содержатся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме.