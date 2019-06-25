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Министерство иностранных дел Украины призвало усилить давление на Российскую Федерацию в вопросе военнопленных украинских моряков на саммите G20. Об этом сообщает глава МИД Павел Климкин в Facebook.

Как отметил министр, сегодня истекает срок, отведенный России Международным трибуналом ООН по морскому праву для реагирования на его решения и освобождения украинских моряков.

«Россия продолжает делать вид, что это его не касается. Только вот, как нарочно, все члены арбитража, кроме российского судьи, почему-то думают иначе», - отметил Климкин. 

Также он заявил, что подписал письма к министрам иностранных дел стран G20 и Европейского союза. 

«Призываю во время следующей встречи «двадцатки» в Осаке применить все возможные рычаги для влияния на РФ для освобождения украинских моряков», - сказал министр.

Климкин отметил, что по завершению срока Украина имеет не только моральное, но и юридическое право выносить вопрос на рассмотрение ООН и других международных организаций.

«И главное: Россия или выполняет решения международного арбитража, или доказывает, что не выполняет так называемую конституцию международного пространства - Конвенцию по морскому праву. А также не уважает иммунитетов, которые являются основой понятия суверенитета», - подчеркнул глава МИД.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», - направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России «суд» в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные вместе с ними корабли ВМФ. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент, якобы, не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.
ForUm

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