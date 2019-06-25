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В Киеве пикетировали посольства стран, которые поддержали возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Так, сегодня, 25 июня, прошел пикет посольства ключевых стран, поддержавших и голосовавших за снятие санкции с России. Участники собрались в 18:00 у посольства Австрии в Украине.

Маршрут протеста был следующий: Посольство Австрии, Посольство Германии, Посольство Армении, Посольство Норвегии, Посольство Италии, Посольство Словакии, Посольство Франции, Посольство Финляндии, Посольство Нидерландов, Офис Совета Европы.

Протестующие имели при себе плакаты с надписями на разных языках, в частности, английском, немецком, русском и украинском, призывающие остановить реванш России.

Кроме того, участники забрасывали посольства «кровавыми» деньгами.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.
ForUm

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