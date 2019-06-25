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Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда ко Дню Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба УЗ. 

Как сообщается, поезда отправятся во Львов, Днепр, Сумы и Винницу.

Сейчас в железнодорожных кассах и онлайн можно приобрести билеты на следующие поезда:

  • Поезд № 154/153 Киев - Сумы курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10, прибытие в Киев в 19:46.

  • Поезд № 237 Киев - Днепр отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56, прибытие в 20:06.

  • Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. В сочетании Львов - Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, прибудет в столицу в 05:50.

  • Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34.

Напомним, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда в южном направлении, увеличив их общее количество до 30. 
ForUm

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