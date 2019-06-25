Во вторник, 25 июня, в селе Щербаки Белоцерковского района утонул 58-летний священник и его 4-летняя дочь.
Как сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области, инцидент произошел на затопленном карьере.
Свидетелем происшествия стал сын священнослужителя, который сразу начал звать на помощь отдыхавших неподалеку людей.
Однако, пока все собирали вещи, священник взял младшую дочь и решил с ней искупаться.
Когда же его и ребенка вытащили из воды, они были уже без признаков жизни.
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