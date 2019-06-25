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Во вторник, 25 июня, в селе Щербаки Белоцерковского района утонул 58-летний священник и его 4-летняя дочь.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области, инцидент произошел на затопленном карьере.

Свидетелем происшествия стал сын священнослужителя, который сразу начал звать на помощь отдыхавших неподалеку людей.

В полиции рассказали, что мужчина вместе с семьей приехал на карьер, чтобы забрать домой старшего сына, который отдыхал там с друзьями.

Однако, пока все собирали вещи, священник взял младшую дочь и решил с ней искупаться.

Когда же его и ребенка вытащили из воды, они были уже без признаков жизни.
ForUm

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