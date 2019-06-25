Государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод» опровергло информацию о закупке старых запчастей под видом новых. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Сообщение программы «Наши гроші» о том, что должностные лица ГП «Киевский бронетанковый завод» поставили под видом новых запчастей и комплектующих старые, не соответствует действительности и распространяет ложную информацию. Также ложью является информация о том, что эти запчасти не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что согласно результатам тендера от 10.08.2018 ООО «Торговый дом «Партсет» признан победителем на поставку запчастей к танкам Т-72 (гидроамортизаторы, катки поддерживающие, торсионы, станки НСВТ) и заключен договор на поставку указанных ТМЦ на общую сумму 3824666 грн.

Согласно договору хранения от 02.10.2018 №2-10/ 8 ГП КБТО принял от ООО «Партсет» ТМЦ (запчасти БТР-3Е колесные редукторы, мосты, лебедки, рычаги) на общую сумму 5316108 грн.

27-28 декабря 2018 запчасти к БТР-3Е оприходованы с целью дальнейшего использования (гарантийный и восстановительный ремонт БТР-3).

«Заводской приемкой подтверждено, что все приобретенные запасные части и комплектующие имеют вторую категорию и фактически являются новыми, то есть неиспользуемыми, но складского хранения. Часть комплектующих уже установлена на боевую технику ВСУ в рамках ремонтных работ. Осуществлены соответствующие испытания, подтверждено и принято военной приемкой Минобороны», – подчеркнули в компании.

Также сообщается, что другие запчасти приобретены ГП КБТО как складской запас и хранятся на складах предприятия. Ведь сейчас КБТО имеет гарантийные обязательства по ремонту и восстановлению 44 единиц БТР-3ДА и требует ремонтного фонда.

«Подчеркиваем, что все запчасти и комплектующие приобретены исключительно за оборотные средства предприятия. Не использовано ни одной гривни бюджетных средств. Их изначально не планировалось устанавливать в рамках ГОЗ на новые изделия. Поэтому упомянутые обвинения выглядят абсурдными. Весь товар находится на складе предприятия, что исключает любые инсинуации по так называемой бестоварной операции. На заводе готовы в любой момент предоставить любому возможность проверить качество закупленных запчастей. Приглашаем коллектив редакции «Наши гроші» посетить КБТО и воочию убедиться в том, что они в очередной раз в общество распространили ложь и чушь», – сказано в сообщении.

Напомним, следователями Управления по расследованию военных преступлений Государственного бюро расследований предупреждена растрата государственных средств должностными лицами государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод» на сумму более 9 миллионов гривен