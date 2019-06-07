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Украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, могут экстрадировать в США в начале июля.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо, которое адвокат олигарха Дэн Уэбб адресовал федеральному судье в Чикаго, передает Укринформ.

По словам защитника, его клиента могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.

«Вэбб сказал, что австрийские юристы его клиента считают, что если Верховный суд Австрии подтвердит порядок экстрадиции апелляционного суда низшего уровня, Фирташа могут выдать США через 7-10 дней после июньского слушания», - говорится в сообщении.

Однако, по словам адвоката, невозможно с уверенностью прогнозировать, что Фирташ «при нынешних обстоятельствах может быть экстрадирован в первую неделю июля».

Как сообщалось, Дмитрия Фирташа задержали в Австрии 12 марта 2014 года по запросу Министерства юстиции США. Ведомство обвиняло украинского олигарха в даче взятки в сумме 18,5 млн долларов, чтобы получить разрешение на добывание титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

Суд в Австрии почти сразу освободил Фирташа под залог в 125 млн евро с условием, что он не будет выезжать из страны. С тех пор украинский олигарх ждет решения по делу о его экстрадиции в США.
ForUm

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