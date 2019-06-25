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Уровень безработицы в Украине за январь-март 2019 года увеличился до 9,2% с 8,8%, зарегистрированных по итогам 2018 года, что в абсолютных цифрах составляет 1,6 млн человек, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, количество занятого населения 15-70 лет в 1-м квартале 2019 года составило 16,3 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 57,1%.

 
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