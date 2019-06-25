Сегодня, 25 июня, около 3:00 в Харькове по проспекту Победы неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Вещественные доказательства изъяты.
Осмотром места происшествия было установлено, что неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси.
Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.
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