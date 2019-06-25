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Во французской Ницце самолет авиакомпании Kuwait Airways после приземления врезался в здание аэропорта.

Самолет Boeing 777 после приземления левым крылом задел здание аэропорта, сообщает Укринформ.

Отмечается, что после инцидента в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.

По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.
ForUm

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