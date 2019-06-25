Во французской Ницце самолет авиакомпании Kuwait Airways после приземления врезался в здание аэропорта.
Самолет Boeing 777 после приземления левым крылом задел здание аэропорта, сообщает Укринформ.
Отмечается, что после инцидента в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.
По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.
Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions 😭😭 pic.twitter.com/21Fn0pgpzx— Bıggıe 🏆6️⃣⭐+🔴⚫💶 (@Biileeeel) 24 июня 2019 г.
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