Украинская делегация в ПАСЕ готовит вместе с британскими, литовскими и грузинскими делегатами на заседание Ассамблеи «фишечки». Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
«Но у нас, «старых лиц» украинской делегации и британских лордов, наших грузинских и литовских друзей еще есть план. На завтра готовим на заседание в ПАСЕ «фишечки». Мы боремся», – написала она.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
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