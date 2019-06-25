также в разделеОбщество
Киевский бронетанковый завод купил собственные запчасти за 9 миллионов 8
На юге Украины объявлено штормовое предупреждение 22
Аласания уволился с должности главы правления НОТУ 19
24 июня. Картина дня 34
Кабмин открывает архив документов советских спецслужб 38
Суд арестовал пограничника, причастного к подрыву автомобиля разведчика 41
Железнодорожникам повысят зарплату 54
МВД изменит порядок реагирования на сообщения о минировании 28
Пограничники задержали россиянина, пытавшегося вступить в ряды боевиков 29
С начала года в Украине убили более 50 детей 17
В Украине подорожают загранпаспорта 63
Филарета лишили права управлять Киевской епархией 83
Последний этап многолетней войны за активы Руслана Тарпана 47
Зеленский уволил начальника крымского управления СБУ 32
Суд разблокировал конкурс на должность главы Таможенной службы 10
Подразделение ВСУ впервые прошло сертификацию НАТО 25
СБУ разоблачила схему поставки продуктов в ОРДЛО 49
Синоптики предупредили о грозах и граде 38

Украинская делегация в ПАСЕ готовит вместе с британскими, литовскими и грузинскими делегатами на заседание Ассамблеи «фишечки». Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Но у нас, «старых лиц» украинской делегации и британских лордов, наших грузинских и литовских друзей еще есть план. На завтра готовим на заседание в ПАСЕ «фишечки». Мы боремся», – написала она.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги