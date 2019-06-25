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Центральная избирательная комиссия продолжает регистрировать кандидатов в народные депутаты Украины по одномандатным округам. И каждый день приносит сюрпризы, причем для ряда политиков весьма неприятные.

Так, 23 июня по округу №94 (Обухов, Васильков и районы), который давно присмотрел себе в качестве запасного аэродрома соратник Порошенко Игорь Кононенко, ЦИК зарегистрировала очередного Дубинского – в этот раз Алексея Петровича – жителя села Заворичи Броварского района Киевской области. Тем же постановлением ЦИК предоставила разрешение на регистрацию по 94-му округу двум кандидатам в народные депутаты с фамилией Кононенко – баллотируются уроженец Запорожья Артур Романович и киевлянин Алексей Федорович.

Согласно данным ЦИК, в округе №94 уже есть два кандидата с фамилией Дубинский. Это Дубинский Вадим Владимирович, уроженец Смелы Черкасской области, руководитель подразделения ЧП «Слуга народа» и Дубинский Максим Николаевич, уроженец Умани Черкасской области, руководитель проекта ЧП «Слуга народа». Учитывая, что настоящий Дубинский, выдвиженец партии «Слуга народа», Александр Анатольевич Дубинский еще не завершил регистрацию, то на 94-м округе в избирательных списках можно быть увидеть сразу четырех Дубинских, трое из которых являются представителями различных «Слуг народа». 

Практически все эксперты сходятся во мнении, что столь впечатляющее количество кандидатов с фамилией Дубинский возникло в результате деятельности заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко, для которого Александр Дубинский является главным конкурентом на округе. В пользу этой версии говорит активное и неприкрытое использование командой Порошенко методов черного пиара во время весенней президентской кампании. Тогда именно технологи Кононенко стали авторами грязных сплетен о наркотической зависимости Владимира Зеленского, главного конкурента Петра Порошенко. Также ближайшему другу экс-президента принадлежит идея пригласить в Украину известного специалиста по черному пиару, израильского политтехнолога Моше Клугхарта.

А вот что касается регистрации однофамильцев самого Кононенко, то в вопросе «Кому выгодно?» мнения экспертов разделились. По словам одних, на это мог пойти действующий народный депутат Украины от округа №94, представитель «Народного фронта» Виктор Романюк. Как известно, у «Народного фронта» отношения с окружением Порошенко более чем натянутые. Другие специалисты называют заинтересованным в клонировании Кононенко на округе его бывшего младшего партнера Глеба Лирника. Как рассказал на условиях анонимности один из членов штаба Кононенко, после решения Глеба Лирника выставить свою кандидатуру по тому же округу, где идет сам заместитель председателя фракции «БПП», Игорь Кононенко был очень зол и объявил «войну» своему младшему партнеру. Ну а тот, видимо, в долгу не остался.

Таким образом, за месяц до дня голосования на округе №94 уже есть клоны кандидатов, клоны президентской партии, зафиксированы провокации и подкуп избирателей. И можно уверенно говорить о том, что «округ Кононенко» сделал более чем убедительную заявку на звание самого скандального и самого «грязного» на этих выборах.
ForUm

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