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В Киеве группа неизвестных бросила бутылку с зажигательной смесью в автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки в Вышгород, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

В Оболонское управления полиции поступило сообщение, что на улице Героев Днепра группа неизвестных подъехала к автобусам, предоставляющих услуги пассажирских перевозок в город Вышгород, и бросила туда бутылки с самодельной зажигательной смесью. На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, а водители транспортных средств сразу начали тушить пламя. В результате огнем было повреждено лакокрасочное покрытие маршруток и легковой автомобиль «Ауди», который находился рядом с ними. Пострадавших в результате инцидента нет.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания лиц, совершивших данное правонарушение.
ForUm

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