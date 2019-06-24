Заработная плата работников железнодорожной отрасли с 1 июля 2019 вырастет на 10% - такое решение приняло правление АО «Укрзализныця» для совершенствования оплаты труда железнодорожников. Об этом своей странице в Facebook сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

«Практически 1,5 грн выделяем на повышение заработной платы железнодорожникам. Это решение приняли правлением, и оно вступает в действие уже с 1 июля. На 10% повышаем оклады и часовые тарифные ставки более 250 тысячам работникам», - сообщил руководитель Укрзализныци.

Кравцов также отметил, что зарплата менеджмента не будет увеличена: «Сразу скажу: увеличение зарплаты не касается руководства (менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей)».

В Укрзализныце отмечают, что такой важный шаг позволит не только сохранить квалифицированные кадры, но и вернуть железнодорожников в десятку отраслей экономики Украины, лидирующие по уровню среднемесячной заработной платы.

Средняя заработная плата железнодорожников в апреле составляла 11342 грн, что на 10% больше уровня средних зарплат в стране. «Несмотря на потери значительных объемов перевозок из-за действий государства-агрессора, убытки от пассажирских перевозок, налоговые отчисления Укрзализныця продолжает ежегодно инвестировать в обновление компании и выделять средства на повышение зарплат работников», - отметил Кравцов.

Так, с 2014 по 2018 год зарплата железнодорожников в целом выросла в 2,5 раза, причем в 2017 году рост был максимальным - 35%. «До 2014 году такого стремительного роста заработных плат в отрасли не было. Например, с 2010 года, еще до российской агрессии, повышение зарплат колебалось ежегодно от 5% до максимум 15%, но в те времена были более благоприятные экономические условия», - отметил Кравцов.

Он также добавил, что фонд оплаты труда Укрзализныци ежегодно растет. Так, если в 2017 году он составлял 26 млрд грн, то в 2018 году - уже 33 млрд грн. На зарплату работников в прошлом году Укрзализныця направила более 42% валового дохода компании, тогда как другие отрасли обычно на оплату труда тратят значительно меньше.

Руководитель Укрзализныци также добавил, что решение топ-менеджмента компании по повышению заработной платы работникам в 2019 году детально проработано и согласовано с профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины.