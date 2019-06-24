также в разделеОбщество
Пограничники задержали россиянина, пытавшегося вступить в ряды боевиков 17
С начала года в Украине убили более 50 детей 12
В Украине подорожают загранпаспорта 17
Филарета лишили права управлять Киевской епархией 50
Последний этап многолетней войны за активы Руслана Тарпана 44
Зеленский уволил начальника крымского управления СБУ 26
Суд разблокировал конкурс на должность главы Таможенной службы 9
Подразделение ВСУ впервые прошло сертификацию НАТО 24
СБУ разоблачила схему поставки продуктов в ОРДЛО 44
Синоптики предупредили о грозах и граде 37
Заммэра Сум назвал пост о представителях ЛГБТ в концлагерях «неудачной шуткой» 19
Князев назвал сроки назначения руководителя полиции Киевской области 33
ИС: Россия переоборудовала «вышки Бойко» в военные объекты 152
В Украине объявлено штормовое предупреждение 76
На заммэра Сум завели дело из-за высказывания об ЛГБТ 64
Гриневич: Авторам учебников советуют называть войну на Донбассе «гражданским конфликтом» 115
Полиция: Марш равенства прошел без нарушений и задержаний 61
Денисова: В СИЗО, где удерживают Бекирова, произошла вспышка кори 59

Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов. Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает LB.ua.

«В силу массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. А также готовим изменения в Уголовный Кодекс для ужесточения ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы сроком более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях», - заявил он.

С его слов, в основной своей массе такие сообщения о ложном минировании поступают от ботов с территории России и неподконтрольных территорий на востоке страны. Посредством IP-телефонии и интернета рассылаются анонимные сообщения. Но есть также случаи, когда и граждане Украины решают дезинформировать о минировании, за что привлекаются к уголовной ответственности. 

Также Шевченко добавил, что основные торговые ритейлеры несут огромные убытки в силу необходимости останавливать торговлю в «заминированных» супермаркетах или торговых центрах, что иногда случается по несколько раз на день.

«Один из таких крупных ритейлеров сообщил нам об убытках в размере 56 млн грн за определенный период только в силу остановки продаж, эвакуации людей и персонала... Поэтому не исключено, что в регламентные нормы будут внесены поправки о порядке эвакуации», - прогнозирует он. 

Что же касается проверки родильных домов, то там «эвакуация проводится только в спокойном режиме и тех, кому это не повредит». «Аналогично это касается детей, которые находятся в боксах», - добавил он.

Напомним, что Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет для «шутников».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1854 грн.
17
Теги