Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности исполняющего обязанности директора коммунального предприятия «Киевавтодормост» Дмитрия Котлубея из-за инцидента с падением с моста штукатурки на Осокорках. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня случилось событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто, которое проезжало под мостом. Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и оперативно предоставлять информацию другим службам относительно выявленных проблем. Я увольняю исполняющего обязанности директора КП «Киевавтодормост» Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям», – написал он.

Кличко поручил транспортному департаменту провести оперативную проверку всех инфраструктурных объектов в столице и доложить о тех сооружениях, которые нуждаются в ремонте.

«Также я поручил Департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостах из тех, где происходят ремонтные работы», – сообщил он.

Напомним, сегодня на Осокорках в Киеве на автомобиль упали обломки путепровода.