Как воспринимаются тбилисские события в России и что они значат для Украины

«Прямая линия» президента Путина, проходившая в четверг, несмотря на обилие техники, зарежиссированности и бодрых молодых соведущих, была по традиции последних лет скучной.

Эксперты и новостники выискивали в густой, но не богатой на смыслы речи вождя крупицы нового. Хоть что-то, из чего можно было бы сделать какие-то выводы. В частности, отметили, что впервые за последние годы не был упомянут «Крымнаш». Ни в каком качестве - ни новостей оттуда, ни рассказов о нем. Видимо, так поступили, чтобы в условиях нарастающей социальной напряженности не злить россиян напоминанием о том, куда утекают бюджетные деньги.

После «прямых линий» их обсуждение, обсасывание, как правило, длится в Росии еще несколько дней. Но тут случилось нечто, что резко сменило повестку дня роспропа. Это протестные акции в Тбилиси, начавшиеся в связи с дипломатически крайне неловким визитом российской парламентско-православной делегации.

И СНОВА ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

О Межпарламентской ассамблее православия раньше мы как-то не часто слышали и не говорили. Но теперь появился весомый повод познакомиться с ней поближе. Организация эта была создана в 1994 году по инициативе парламента Греции. В последние годы с ней и в ней особенно энергично работает Россия. Что понятно - в условиях санкций Кремль использует любую возможность для продвижения своей позиции и преодоления частичной дипломатической изоляции.

Ежегодно в июне МАП проводит заседание генеральной ассамблеи, которой руководит избираемый на два года президент. В прошлом году президентом МАП был избран депутат российской Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. Он кстати еще и председатель парламентского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Это, кстати, само по себе показательно. Коммунисты (с их-то историческим опытом) в России нынче чуть ли не монопольно отвечают за православную духовность. Теперь, стало быть, вышли и на всемирный уровень.

Очередная генассамблея организации по плану должна была проходить в Тбилиси 19-22 июня. Принять участие в ней планировали 23 страны. Для проведения заседания было решено выделить зал грузинского парламента.

И вот тут, кстати, нужно уточнить, что в состав МАП входит и Украина (впрочем, не участвуя в работе руководящих органов и комиссий). Важно отметить, что именно украинцы первыми жестко отреагировали на выступление российской делегации - при открытии генассамблеи МАП в среду ее покинул посол Украины в Грузии Игорь Долгов. Позже его примеру последовал депутат ВР от «Народного фронта» Виктор Еленский ...(Кстати, был в зале и Вадим Новинский, занимавшийся любимым делом, «разоблачением деятельности украинских властей по захвату храмов»).

А вот дальше началось самое интересное. Россиянин Гаврилов как президент генассамблеи МАП занял кресло... спикера грузинского парламента. Что вызвало крайне резкую реакцию грузинских оппозиционных партий. Ведь при всем точечном улучшении отношении Тбилиси и Москвы, приведшем к восстановлению туристического потока и межгосударственной торговли Россия для Грузии в целом остается страной-агрессором, оккупантом. Кроме того, Гаврилов известен своими высказываниями о том, что признание Россией «независимости» Абхазии и Южной Осетии является окончательным и бесповоротным. (Появлялась также информация, что он принимал некоторое участие в Абхазской войне, но тут пока нет документальных подтверждений).

После этого нарастание волны возмущения было уже не остановить, что вылилось в очень жесткое противостояние у Парламента Грузии в ночь на 21 июня.

ИНТЕРЕСНО, КОГДА ОБСЛУГА НЕ ЗНАЕТ МНЕНИЯ БАРИНА

Произошедшее застало российских политиков, дипломатию и медиа врасплох. Но пока политики и дипломаты настраивали внутренние флюгеры на улавливание ветров, пускаемых сверху, сотрудники медиа должны были что-то говорить. А российский телеящик нынче так называемыми политическими ток-шоу набит столь плотно, что часть из них проходит днем.

Наблюдать за ними было поинтересней, чем раньше (и позже). Поскольку было видна хоть какая-то непосредственность реакции. И кроме ритуальных слов о «происках госдепа» изредка проскальзывали любопытные наблюдения.

Например, было сравнение ситуации в Грузии с ситуацией в Украине. В том смысле, что частичный политический откат, произошедший в Грузии и ожидающийся в Украине, имеет свои четкие «красные линии», за соблюдением которых руководство в Тбилиси в данном случае не проследило. И это может быть примером для Украины, поскольку там может повториться нечто подобное. Да собственно, уже и произошло, только в гораздо более мягком виде: отмена после студенческих протестов решения о приеме на работу в главный вуз страны Андрея Портнова, видного подручного беглого президента. В другой инструментовке, с другими словами, но это перекликалось с актуальной статьей украинского аналитика Виталия Портникова.

Однако подобная творческая отсебятина длилась у российской медийной обслуги недолго. После обеда Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами совбеза России. И в 15:45 краткий отчет о нем был опубликован на сайте Кремля. Абзац оттуда, посвященный Грузии, стал путеводной звездой для всех сотрудника роспропа: «Рассматривалась также обстановка в Грузии. Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев расценена как очень опасное проявление. Министерству иностранных дел рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистов» .

Исходя из этого тезиса, началась подготовка к специальному «грузинскому» указу президента РФ, опубликованному попозже, вечером - «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». В его рамках российским авиакомпаниям с 8 июля запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Также запрещено продавать россиянам грузинский «туристический продукт». А правительству России поручено вернуть российских граждан, пребывающих сейчас на территории Грузии.

Ошибкой было бы видеть в этом указе лишь беспокойство за безопасность своих граждан. Прекращение авиасообщения и неизбирательный запрет на реализацию всяких турпутевок, скорее, похож на санкции. В противном случае, достаточно было бы вышедшего ранее заявления МИДа с рекомендацией не ездить в Грузию, а дальше уж на усмотрение сограждан: ехать - не ехать.

Показательно, как на эту новость оперативно отреагировали демонстранты в Тбилиси у здания парламента: «Ну что же теперь российским туристам придется ехать автобусами». То есть, протестующие и мысли не допускают, что туристам может что-то грозить. По оценке специалистов, сейчас в Грузии находятся около 5-7 тысяч организованных российских туристов, самостоятельных – в 2-3 раза больше.

ЛЮБИМЫЕ РЕЧИ ДЕПУТАТА ГАВРИЛОВА

Получив вектор и ключевые формулировки, российские СМИ развернулись во всю ширь. Аналогии, сравнение Грузии с Украиной развернулись совсем в другую сторону и стали более насыщенными, полнокровными, но совершенно банальными. Отталкиваясь от украинских флагов, засветившихся на видео с акций протеста в Тбилиси, начали говорить о тесной русофобской связке Украина-Грузия. И о том, что коварный Госдеп захотел дестабилизировать мирную Грузию по украинскому сценарию, совершив здесь «госпереворот».

Депутат Гаврилов в эти дни стал просто звездой экрана с такими примерно текстами: «Все активисты были заранее подобраны и собраны. Они находились в неадекватном состоянии, многими из них управляли координаторы, говорящие по-английски в американской версии. Все плакаты антирусского характера были напечатаны и изготовлены заранее. Понятно, что заранее имела место форма мобилизации радикалов для свержения власти...». В общем, ужас «цветных революций» со всем привычным бла-бла-бла.

Обрыв авиа- и туристических связей, похожий на санкционные ограничения, вылился в многословные рассуждения кремлевских «аналитиков» - пора, мол, кончать с коварной грузинской политикой. Когда официальный Тбилиси приглашает россиян на свои курорты, рекламирует свои вина и минводы, а внутри страны продолжает называть Россию «агрессором» и «оккупантом». Да и на Запад ездит с той же фразеологией, да еще просит там давить на агрессора санкциями. Всё! - потребовал возмущенный аналитический рос-ум, - пора остановить подобное двуличие.

Ну и любопытным оказался акцент на собственно православной составляющей, с чего все началось. Тут в ход пошли особенно изысканные конспирологические построения. Оказывается, инцидент, произошедший в Тбилиси на Межпарламентской ассамблее православия, не случаен. И связан он с ситуацией в украинском православии, в частности, с «собором», проведенным Филаретом (он в России широко освещается). Вот, мол, «Томос лопнул», и злобная Украина пошла в атаку на всё православие (как будто это парламентарии его представляют?!). Ну, тут качество измышлений таково, что и комментировать трудно.

...А меж тем, в Тбилиси прошла вторая ночь протестов. Из требований протестовавших выполнено одно - ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Но есть же еще три требования: отставка министра внутренних дел Георгия Гахария (за жесткость, проявленную в ночь на 21 июня); освобождение всех задержанных участников акции и расследование фактов насилия; внеочередные парламентские выборы. К утру протестующие преимущественно разошлись, освободив проезжую часть перед зданием парламента. Но в субботу вечером, по-видимому, вновь соберутся.

Страсти, кажется, несколько успокоились. Но ситуация в развитии, случиться, может, разное.