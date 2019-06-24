В Киеве в полицию поступила информация о якобы минировании ряда торговых центров, супермаркетов, всех роддомов и учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает УНИАН.



В частности, в полиции подтвердили информацию, которая была опубликована ранее в сообществе «Киев Оперативный» в Facebook об очередном «минировании» ряда торгово-развлекательных центров: SkyMall, «Глобус,» «Украина», Lavina, «Гулливер», «Арт Молл», «Проспект», «Район», «Караван», «Магеллан», «Квадрат Нео», «Ретровиль», «Метрополис».

Кроме того, поступили сообщения о минировании всех роддомов, всех супермаркетов: «Ашан», АТБ, «Сильпо» и «Эпицентр». Также в полиции добавили, что «заминированы» все учебные заведения Киева. Правоохранители отметили, что получили сообщение по электронной почте о якобы минировании ряда объектов, в котором не конкретизировалось, в каких именно учебных заведениях и родильных домах якобы заложена взрывчатка.

«Поступила информация, сейчас проверяем ... все эти заведения, по ним проверяется информация», - сообщили в пресс-службе полиции.