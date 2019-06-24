В Святошинском районе столицы на улице Симиренко 7-летний мальчик выпал с балкона и погиб, сообщает пресс-служб полиции Киева.

«Около 11:00 по спецлинии 102 в полицию поступило сообщение о том, что при падении с балкона на втором этаже получил смертельные травмы мальчик, 2012 года рождения. По указанному адресу немедленно выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции», - говорится в сообщении. После опроса родственников ребенка правоохранители предварительно установили, что мальчик был дома вместе с матерью и когда она отвлеклась, он наклонился на москитную сетку на балконном окне и выпал.

В результате от полученных травм погиб на месте.

Сведения о происшествии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

