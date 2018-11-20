В здании строящегося торгового центра «Апрель» в районе Кольцевой дороги в Киеве хотят пустить скоростной трамвай.

Об этом сообщил Центр развития города Киева в Святошинском районе.

«Торговый центр будет занимать пространство конечной станции скоростного трамвая «Кольцевая дорога» таким образом, что рельсы будут проходить внутри сооружения, а пассажиры будут попадать на станцию через новый ТЦ», – говорится в сообщении.

Обе очереди ТЦ «Апрель» соединит пешеходная галерея, которая будет проходить над проспектом Леся Курбаса. Техническое обслуживание вагонов скоростного трамвая будет перенесено на служебные пути между станциями «Ромена Роллана» и «Кольцевая дорога», строительство которой продолжается.