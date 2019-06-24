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Впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса смогло пройти сертификацию как подразделение SOF 140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF. - Ред.), сообщает Украинский милитарный портал.

По данным портала, впервые в истории подразделение страны, которая не является членом НАТО, прошло сертификацию как подразделение SOF. 140-й центр Сил специальных операций ВСУ проходил соответствующие экзамены в Литве от западных коллег.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО 2002 года в Праге взамен союзного командования Европы мобильными силами. Состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных, морских сил, они готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.

«При значительном военном конфликте (войне) должны сдерживать врага до подхода основных сил до 30 дней. Решение о применении SOF принимает Североатлантический совет», - отмечается в сообщении.
ForUm

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