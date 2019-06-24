В Киеве полиция задержала мужчину, который убил 9-летнего мальчика. Об этом заявил начальник главного управления полиции в Киевской области Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения вместе с мальчиком в вечер его исчезновения, в управлении полиции признался в убийстве ребенка.

«Злоумышленника сразу же задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что ему - 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери», - сообщил Крищенко.

По предварительной информации, в день исчезновения ребенка между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый и решил отомстить.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы. Следователи подали в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в полицию поступило сообщение от киевлянки, что ее малолетний внук ушел из дома гулять и пропал. Впоследствии тело ребенка нашли в озере Вырлица с многочисленными колото-резаными ранами. В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали злоумышленника. Ему уже сообщено о подозрении в совершении убийства малолетнего ребенка.

По словам бабушки, девятилетний мальчик около 20:00 в пятницу, 22 июня, вышел на улицу. Когда стемнело, бабушка бросилась искать внука, однако безрезультатно. Тогда она сразу позвонила на 102. Учитывая все обстоятельства, следователями было принято решение безотлагательно внести данную информацию в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители оперативно начали проводить все необходимые меры для установления местонахождения малолетнего и уже совсем скоро вышли на след ребенка: камеры видеонаблюдения одного из торговых центров зафиксировали, как мальчик идет вместе с каким-то мужчиной. Вскоре личность последнего установили.

«На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травмы черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу», - рассказал Крищенко.