также в разделеЭкономика
Нафтогаз отказал Укртрансгазу в финансовой поддержке 9
В Минфине сообщили, когда доллар подорожает до 30 гривен 66
Горняки в Донецкой области перекрыли трассу из-за невыплаты зарплаты 260
Политолог: Зеленский не будет блокировать запуск рынка электроэнергии в интересах Коломойского 74
В Украину прибыл представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов накануне ввода нового рынка электроэнергии 36
Советник министра Чех: Запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов 41
Нафтогаз продолжает снижать цены на газ для промышленности 24
Палата представителей США поддержала выделение Украине $700 миллионов 36
Лидеры ЕС решили еще на полгода продлить санкции против РФ 30
Украина получила €1 миллиард от размещения еврооблигаций 35
Цена золота взлетела до шестилетнего максимума 62
Валовой внешний долг Украины сократился на $280 миллионов 18
Польша предлагает присоединить газопровод к украинской ГТС 50
«Сбербанк» отсудил фабрику «АВК» в оккупированном Донецке 51
Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 8 миллиардов 21
НБУ решил закрыть банк «Хрещатик» 20
НБУ: РФ постепенно теряет экономическую связь с Украиной 63
В Кабмине решили снизить тарифы на тепло и горячую воду 65

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились на 48,5%, до 13,002 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании Укртрансгаз, сообщает УНИАН.

По состоянию на 22 июня, запасы газа в ПХГ на 21% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (10,7 миллиарда кубометров).

При этом украинские газовые хранилища заполнены на 42%. По данным компании, 22 июня в хранилища было закачано 69,92 миллиона кубометров газа.

Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги