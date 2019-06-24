Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились на 48,5%, до 13,002 миллиарда кубометров.



Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании Укртрансгаз, сообщает УНИАН.

По состоянию на 22 июня, запасы газа в ПХГ на 21% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (10,7 миллиарда кубометров).

При этом украинские газовые хранилища заполнены на 42%. По данным компании, 22 июня в хранилища было закачано 69,92 миллиона кубометров газа.

Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).