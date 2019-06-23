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РФ использует захваченные украинские вышки для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе («вышки Бойко») для контроля над захваченными активами Украины с использованием военной силы.

Об этом сообщает координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец.

«На буровые платформы были закуплены и установлены системы наблюдения за надводной обстановкой… Применяемые на буровых системы наблюдения типа Нева-БС (в виде РЛС) предназначены для радиолокационного выявления и сопровождения кораблей, судов и низколетящих целей… В РЛС реализован прием и перехват данных по каналам международной автоматизированной системы идентификации судов (Automatic Identification System), которая подлежит обязательному использованию всеми странами, входящими в Международную Морскую Организацию», — говорится в сообщении.

В группе ИС заявляют, что такое размещение систем и конфигурация точек расположения буровых платформ обеспечивают агрессору практически полный контроль за трафиком коммерческих судов и военных кораблей, которые следуют в порты Украины.

«Можно говорить о блокаде морского сообщения с использованием объектов гражданской инфраструктуры. Подобная стратегия Кремля призвана ослабить эффект присутствия военного контингента НАТО в Черном море», — отмечается в сообщении.

В ИС отмечают, что РФ реализует наступательную стратегию экономической и военной изоляции региона в Черном море и формирует таким образом полигон для отработки подавления экономической свободы навигации и торгового мореплавания в целом.
ForUm

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