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Российско-оккупационные войска по состоянию на 12 часов 23 июня совершили 6 обстрелов.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Министерства обороны Максим Праута, сообщает пресс-служба МОУ.

«На Луганском направлении ночью враг обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил: у населенного пункта Шумы - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Южного - из автоматических гранатометов», - рассказал представитель.

Он отметил, что в 9 утра со стороны оккупированного Доломитного начался вражеский обстрел позиций украинских войск, оборудованных вблизи Майского. В течение 25 минут оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 мм, вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В то же время на Донецком направлении оккупанты ночью и под утро из 120-х минометов обстреляли военнослужащих ВСУ, которые выполняют боевые задачи вблизи Павлополя и Авдеевки.На позициях наших войск разорвались 5 и 6 мин соответственно.

Кроме того, на подступах к Авдеевке с 8.40 до 9.00 российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета.

По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, а потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

Также, ОБСЕ зафиксировала 30 Градов в оккупированной части Луганской области.
ForUm

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