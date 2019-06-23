Члены патруля СММ ОБСЕ 20 июня зафиксировали 30 реактивных систем залпового огня Град, размещенных в оккупированных районах Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 19:30 21 июня, опубликованном в субботу.

Отмечается, что РСЗО Град были размещены с нарушением линий отвода.

Подчеркивается, что 20 июня беспилотник наблюдателей обнаружил 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-12 Град, 122 мм) на полигоне у н. п. Миусинск и 22 РСЗО (БМ-21 Град) у н. п. Хрустальный.

Кроме того, 20 июня ОБСЕ зафиксировала десятки других образцов тяжелого вооружения на оккупированном Донбассе, которое было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

В частности, беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил 4 зенитных ракетных комплекса (9К35Стрела-10), 6 танков (Т-64), 9 самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) на полигоне у Миусинская и 29 буксируемых гаубиц (2А65 Мста-Б, 152 мм — 5 ед., Д-30 — 6 ед. и 18 ед. неустановленного типа), 6 самоходных гаубиц (2С1) и 4 противотанковые пушки (МТ-12 Рапира, 100 мм) у Хрустального.

В то же время БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 25 танков (Т-72 — 20 ед., Т-64 — 4 ед., вероятно Т-72 — 1 ед., а также вероятно танки (неустановленного типа) — 8 ед.) на полигоне у н. п. Терновое.

Напомним, вчера зону ООС на Донбассе посетила военная делегация ЕС.