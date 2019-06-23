Водитель автомобиля Toyota врезался в здание горсовета на площади Конституции в Харькове.
Об этом сообщили в полиции города.
В результате ДТП пострадал 30-летний водитель автомобиля. Он был госпитализирован. Пассажиров в транспортном средстве не было.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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