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Военная делегация Европейского Союза во главе с председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили в штабе ООС, представителям ЕС показали доказательства присутствия российских войск в регионе.

Военные ЕС получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотников.

Напомним, за сутки оккупанты почти 30 раз обстреляли силы ООС - один раненый.
ForUm

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