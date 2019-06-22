Военная делегация Европейского Союза во главе с председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Как сообщили в штабе ООС, представителям ЕС показали доказательства присутствия российских войск в регионе.
Военные ЕС получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотников.
Напомним, за сутки оккупанты почти 30 раз обстреляли силы ООС - один раненый.
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