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За сутки, 22 июня, вооруженные формирования РФ 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Водяного, Старогнатовки, Широкино, Красногоровки, Гнутово, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, оОпытно, Авдеевки, Песков. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ВСУ были обстреляны десять раз в районе Песчаного, Южного, Новолуганского, Луганского, Майорска, Зайцева, Новоалександровки. 

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе Павлополя, Шумов и Южного.

Напомним, вчера зону ООС на Донбассе посетила военная делегация ЕС.
ForUm

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