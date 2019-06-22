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Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к проблемам с электроснабжением потребителей, никаких отключений электроэнергии в городах не будет. Об этом заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех, передают Українські новини.

«Электроэнергия будет подаваться потребителям вовремя и во всех необходимых объемах. Предпосылок для технологических расстройств или ограничения в объемах подачи электроэнергии старт рынка не создает», - заявил Чех.

Советник министра также подчеркнул, что реформа готовилась не один год и энергетики предусмотрели возможные сценарии, дефицита в энергосистеме не будет.

«Не будет проявлений нехватки электроэнергии, которая приведет либо к технологическим расстройствам, либо к плановым отключениям потребителей», - заверил Чех.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине должна быть запущена новая модель оптового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии», что является вторым этапом энергореформы. Розничный рынок электроэнергии начал работать с 1 января 2019 года. Запуск рынка электроэнергии – обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.
ForUm

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