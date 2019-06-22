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На КПВВ «Станица-Луганская» умер 70-летний мужчина. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«На КПВВ «Станица-Луганская» скончался мужчина 1949 года, он шёл со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к Украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи не смогли ничего сделать», — написал Лисянский.

Он добавил, что, по предварительным данным, мужчина умер от обширного инсульта.

Также, сегодня зону ООС на Донбассе посетила военная делегация ЕС.
ForUm

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