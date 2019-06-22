На Донбассе ранен один украинский боец. Об этом сообщает командование сил ООС.

В пятницу, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 21 июня четверо оккупантов были ранены.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.