В Харькове на улице к 26-летнему мужчине подошли четверо неизвестных в гражданской одежде, которые представились работниками военкомата и сообщили, что он задержан.

Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Для выяснения всех обстоятельств участники происшествия были доставлены в Слободской отдел полиции для написания заявлений и объяснений по данному факту.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.