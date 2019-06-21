Антимонопольный комитет оштрафовал туроператора Join up на 1,5 млн грн за ложную информацию о перевозке пассажиров авиакомпаниями «МАУ» и «Роза ветров», сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

«АМКУ наложил штраф в 1,5 млн грн на туроператора «Джоин Ап!» за распространение недостоверной информации относительно того, какими авиакомпаниями будут перевозиться туристы. Второй раз за этот год органы АМКУ накладывают штраф на одного из крупнейших туроператоров «Джоин ап!». В январе Киевское областное отделение АМКУ оштрафовало компанию на 68 тыс. грн за неправдивую рекламу относительно «лидерства» компании на рынке», - написал он в Facebook.

Сегодня же Временная админколлегия Комитета поставила точку в другом расследовании. Установлено, что этот же туроператор информировал своих потенциальных клиентов, что авиаперевозки будут осуществляться авиакомпаниями «МАУ» и «Роза ветров», с которыми у туроператора сделок не было.

«Гарантия перелета известными перевозчиками является одним из ключевых факторов выбора туроператора для отдыха на популярных курортах, в частности Египта и Турции. За это, уже второй второе подряд, нарушение на туроператора «Джоин Ап!» наложен штраф в размере 1,5 млн грн», - уточнил глава АМКУ.