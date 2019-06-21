Во Львове сегодня, 21 июня, неизвестные облили черной краской фасад здания, где размещается почетное консульство Республики Беларусь.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Согласно сообщению, неизвестные ночью облили краской стены, окно, дверь и табличку с надписью названия консульства Беларуси во Львове.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия и причастные к этому – устанавливаются.
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