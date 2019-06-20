также в разделеОбщество
«Информационное сопротивление» просит не распространять слухи о гибели Тымчука 12
Администрация президента планирует переехать в Украинский дом 30
Дело MH17: В Москве назвали голословными выводы о причастности военных РФ 11
Конкурс на должность ректора университета им. Богомольца отменили 12
Посол Украины в знак протеста покинул выступление российского депутата 141
УПЦ МП просит суд отменить регистрацию ПЦУ 58
Двое уволенных сотрудников ГБР пытаются восстановиться через суд 23
Мужчина, призывавший присоединить Волынь к Польше, получил условный срок 27
19 июня. Картина дня 47
Студенты КНУ анонсировали акцию протеста из-за восстановления Портнова на кафедре 48
Во Львове впервые в мире пересчитают уличных котов 25
ООН: За 30 лет население Украины может уменьшиться почти на 20% 30
Институт нацпамяти требует от Кернеса не возвращать имя Жукова на карту Харькова 99
К концу недели в Украине усилится жара 31
Суд признал незаконным увольнение Аласании 74
На Холодницкого открыли дело за нарушения в декларациях 25
Коллеги Тымчука не верят в его самоубийство 48
Суд вернул Мосийчуку его иск о запрете «Киевпрайда» 27

Президент Владимир Зеленский отреагировал на просьбу отца убитой активистки Екатерины Гандзюк о закрытой встрече.

Соответствующий комментарий появился под письмом Виктора Гандзюка в Facebook.

«Я хочу встретиться с Президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве», - написал мужчина.

«Баллотируясь, Владимир, вы требовали у Петра Порошенко наказать убийц Кати.

Сегодня Президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите», - призвал Гандзюк, отметив, что недавно Кате исполнилось бы 34.

Текущие результаты расследования отец активистки называет неудовлетворительными:

«Исполнители получили смешные приговоры, как за кражу велосипеда. Организатор заграницей, и еще не в международном розыске. Заказчики на свободе, один руководит областью, другие говорят, собираются в парламент».

Позже под постом появился комментарий от имени верифицированной страницы Зеленского в Facebook с предложением встретиться в Администрации президента.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
5
Теги