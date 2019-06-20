Президент Владимир Зеленский отреагировал на просьбу отца убитой активистки Екатерины Гандзюк о закрытой встрече.

Соответствующий комментарий появился под письмом Виктора Гандзюка в Facebook.

«Я хочу встретиться с Президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве», - написал мужчина.

«Баллотируясь, Владимир, вы требовали у Петра Порошенко наказать убийц Кати.

Сегодня Президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите», - призвал Гандзюк, отметив, что недавно Кате исполнилось бы 34.

Текущие результаты расследования отец активистки называет неудовлетворительными:

«Исполнители получили смешные приговоры, как за кражу велосипеда. Организатор заграницей, и еще не в международном розыске. Заказчики на свободе, один руководит областью, другие говорят, собираются в парламент».

Позже под постом появился комментарий от имени верифицированной страницы Зеленского в Facebook с предложением встретиться в Администрации президента.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.