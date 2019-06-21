Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами.
Соответствующее распоряжение №63/2019-рп от 20 июня 2019 года обнародовано на сайте главы государства.
Распоряжением утверждены условия проведения конкурса на занятие вакантной должности руководителя Госуправделами.
Начало проведения тестирования на владение иностранным языком (одним из официальных языков Совета Европы), согласно условиям, назначено на 10:00 5 июля 2019 года.
Напомним, 11 июня Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.
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