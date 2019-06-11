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Президент Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами

Соответствующий указ №360 от 11 июня обнародован на сайте Главы государства.

В документе отмечается, что Куцик уволен в связи с поданным им заявлением.

Другим указом №362 Зеленский назначил заместителя руководителя ГУД Сергея Борзова временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Кроме того, Президент уволил Евгения Сарнацкого с должности заместителя руководителя ГУД в связи с поданным им заявлением.

 
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