Президент Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами
Соответствующий указ №360 от 11 июня обнародован на сайте Главы государства.
В документе отмечается, что Куцик уволен в связи с поданным им заявлением.
Другим указом №362 Зеленский назначил заместителя руководителя ГУД Сергея Борзова временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.
Кроме того, Президент уволил Евгения Сарнацкого с должности заместителя руководителя ГУД в связи с поданным им заявлением.
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