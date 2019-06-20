Президенту России Владимиру Путину не понравились заявления президента Владимира Зеленского относительно решения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил во время прямой линии в четверг, сообщает «Украинская правда».

«Он талантливый человек. Помню выступления на КВН в Москве где-то в двухтысячных годах. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели (Путину показали многодетную семью из Донбасса, которая переехала в России. - Ред.) - не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если он уже оказался в том месте, где он оказался - стал главой государства, то надо эти проблемы решать. Тем более, что во время избирательной кампании он неоднократно об этом говорил и сделал это ядром своей избирательной кампании», - сказал он.

«А сейчас, что происходит. Будучи за границей, в Париже, он заявил, что не собирается говорить с сепаратистами. То есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами», - добавил он.

Путин также заявил, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины увеличились.

«А говорилось во время предвыборной кампании, что они прекратятся. Говорилось, что будет прекращена блокада - прямое нарушения Минских договоренностей, которое говорит о том, что следует восстановить хозяйственные связи «ЛНР» и «ДНР» со всей экономикой Украины. Ничего же не делается. Блокада только усиливается. Ничего не происходит», - сказал он.

Путин заявил, что шаги навстречу это самое простое, но нужна «политическая воля украинского руководства».

Напомним, президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами, речь идет о готовности продолжения работы в Минском формате.