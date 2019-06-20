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В Окружной административный суд Киева поступил иск об увольнении Славомира Новака с должности и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Как сообщается на сайте суда, истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение о назначении Новака и.о. председателя Госагентства до назначения в установленном порядке руководителя указанного Агентства. Кроме этого истец просит суд признать отсутствие у Новака компетенции (полномочий) исполнять обязанности председателя «Укравтодора» и просит суд обязать Кабинет Министров Украины немедленно уволить его с указанной должности.

Также истец просит признать отсутствие у КМУ компетенции (полномочий), в частности, допускать граждан иностранных государств к руководству центральными органами исполнительной власти, назначать лиц на должности государственной службы категории «А» без проведения конкурсного отбора, а также назначать исполняющих обязанности руководителей центральных органов исполнительной власти на срок не более 3-х месяцев.

В то же время, суд просят признать противоправными и действия Службы безопасности Украины, которые заключаются в предоставлении Новаку допуска к государственной тайне и просят обязать СБУ отменить ему соответствующий допуск.

Вместе с административным иском в суд было подано заявление об обеспечении иска, в частности, истец просит суд принять меры обеспечения иска путем установления запрета Новаку совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий председателя «Укравтодора», предусмотренных, в частности, но не исключительно, положением «О Государственном агентстве автомобильных дорог».

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства и наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Славомир Новак, экс-министр транспорта Польши, был назначен исполняющим обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в октябре 2016 года.
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