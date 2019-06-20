Проблема освобождения украинских граждан, которые находятся в заключении на территории России, должна решаться в комплексе, с учетом решения судьбы россиян, находящихся в таком же положении на территории Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста Валерия Швеца, сообщает ТАСС.

«Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Мы, прежде чем решать такие вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба людей, которые нам небезразличны, в том числе российских граждан, которые находятся в аналогичной ситуации в Украине», - сказал президент.

«Эти вопросы никогда не уходят из поля нашего зрения, особенно когда это касается людей, оказавшихся в такой трудной ситуации, когда они находятся в местах лишения свободы или других подобных местах», - заявил Путин.