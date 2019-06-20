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В Попаснянском районе 19 июня произошел взрыв перед инкассаторским автомобилем «Приватбанка», сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что около 9:00 19 июня на автодороге пгт Врубовка - с. Николаевка Попаснянского района перед инкассаторским автомобилем произошел взрыв. В это время транспортное средство двигалось из Северодонецка в Попасную. В нем находились трое работников инкассации, никто из них не пострадал. В результате взрыва был поврежден автомобиль. Денежные средства остались в безопасном месте.

Осмотром места происшествия обнаружена воронка глубиной 0,31 м и два обломка от детонатора.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенное организованной группой)

Сейчас проверяются все версии об обстоятельствах разбойного нападения.
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