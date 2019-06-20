Печерский районный суд Киева снял арест со средств на банковском счету бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Указано, что защита Портнова подала ходатайство в суд с просьбой снять арест с денег на счету в «Правэксбанке».

В обосновании доводов ходатайства указано, что во время досудебного расследования 4 февраля 2015 года был наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на денежные средства, имеющиеся на банковском счете.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого в марте 2014 года по ч.3 ст. 191 (присвоение имущества по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса.

Это дело было закрыто прокуратурой 1 марта 2016 года в связи с отсутствием достаточных доказательств вины Портнова в присвоении госсредств. При этом прокурор при закрытии дела не обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со счетов подозреваемого.

В начале июня текущего года суд рассмотрел ходатайство о снятии ареста и удовлетворил его. Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг., заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

В 2014 году после Революции достоинства Портнов выехал из Украины. Против него были введены санкции.

В 2015 году прокуратура открыла уголовное производство против Портнова по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

19 мая Портнов вернулся в Украину.