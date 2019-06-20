также в разделеОбщество
Суд просят обязать Кабмин уволить главу «Укравтодора» 5
Полиция открыла дело из-за возвращения Жукова на карту Харькова 15
Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках 28
Дело об избиении журналиста Комарова переквалифицировали на убийство 24
ГБР проверяет строительный центр Минздрава в связи закупками на Институт рака 15
ПЦУ считает юридически ничтожными решения «собора» Филарета 42
Премьер Малайзии о деле МН 17: Россия стала козлом отпущения 32
Филарет претендует на все деньги и имущество ликвидированной УПЦ КП 38
На КПВВ с Крымом вводят анонимное анкетирование для граждан 42
На «соборе» Филарета решили восстановить УПЦ КП 40
«Хмурый» о причастности к гибели MH17: Что они там курят? 65
Зеленский пригласил отца Гандзюк на встречу 16
«Информационное сопротивление» просит не распространять слухи о гибели Тымчука 31
Администрация президента планирует переехать в Украинский дом 104
Дело MH17: В Москве назвали голословными выводы о причастности военных РФ 15
Конкурс на должность ректора университета им. Богомольца отменили 24
Посол Украины в знак протеста покинул выступление российского депутата 195
УПЦ МП просит суд отменить регистрацию ПЦУ 62

Печерский районный суд Киева снял арест со средств на банковском счету бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Указано, что защита Портнова подала ходатайство в суд с просьбой снять арест с денег на счету в «Правэксбанке».

В обосновании доводов ходатайства указано, что во время досудебного расследования 4 февраля 2015 года был наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на денежные средства, имеющиеся на банковском счете.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого в марте 2014 года по ч.3 ст. 191 (присвоение имущества по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса.

Это дело было закрыто прокуратурой 1 марта 2016 года в связи с отсутствием достаточных доказательств вины Портнова в присвоении госсредств. При этом прокурор при закрытии дела не обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со счетов подозреваемого.

В начале июня текущего года суд рассмотрел ходатайство о снятии ареста и удовлетворил его. Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг., заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

В 2014 году после Революции достоинства Портнов выехал из Украины. Против него были введены санкции.

В 2015 году прокуратура открыла уголовное производство против Портнова по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

19 мая Портнов вернулся в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2990 грн.
7
Теги