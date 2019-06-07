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Суд вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк 46

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор раскритиковал приговоры, которые суд вынес исполнителям убийства его дочери. Об этом он написал в Facebook.

Он назвал поведение участников судебного заседания «спектаклем с распределенными ролями». «Спектакль. Сегодня зачитали приговор. Именем Украины. От трех до шести лет. За убийство. С особой жестокостью. С причинением особых мучений. Совершенное группой лиц по предварительной договоренности. По заказу. За деньги. Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство», - написал он.

«В обмен на часть информации и признание вины - изменение статьи обвинения, а, следовательно, и сокращение сроков заключения. Выгодно и прокурорам - не надо собирать доказательства, преступление раскрыто, дело передано в суд, снижается градус общественного напряжения. А может и ... что-то еще выгоднее? Удобно и судьям, по крайней мере быстро завершится судебное заседание. Прокуроры трансформируются в адвокатов. А если якобы раскаяться, то сроки вообще ниже минимальных, от пожизненного заключения уменьшаются до трех лет! Все довольны. Соглашение подписано», - отметил Виктор Гандзюк.

По его мнению, осужденные представляют опасность для общества и очень скоро окажутся на свободе. «Несколько лет быстро пройдут. Пятеро убийц, пять хищных тварей, которые почти безнаказанно попробовали вкус человеческой крови и почувствовали азарт от убийства, выйдут на свободу, жить среди людей. Люди опомнитесь, вам не страшно? Мне - очень. Нет, я не за себя, я уже все потерял. Мне страшно за вас», - подчеркнул Гандзюк.

Напомним, 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
ForUm

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