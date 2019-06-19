Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко анонсировали акцию протеста с требованием отменить приказ о трудоустройстве экс-замглавы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова на должность профессора кафедры конституционного права.

Об этом сообщается на странице в Facebook «Нет Портнову в КНУ».

«В среду, 19 июня стало известно, что бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов будет снова работать на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. Призываем студентов, сотрудников, преподавателей и выпускников КНУ им. Тараса Шевченко встать на защиту чести и репутации своего университета и присоединиться к нижеприведенным требованиям», - говорится в сообщении.

Студенты требуют отмены приказа о трудоустройстве Портнова на должность профессора кафедры конституционного права и публичного извинения от ректора университета Леонида Губерского за данное назначение.

Сам Портнов в своем Telegram-канале написал, что «поддерживает любой протест, кроме голодовки».

«Граждане должны свободно выражать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате», - считает экс-замглавы АП. Кроме того, по словам Портнова, его «не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права».

Напомним, Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг., заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

В 2014 году после Революции достоинства Портнов выехал из Украины. Против него были введены санкции.

В 2015 году прокуратура открыла уголовное производство против Портнова по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

19 мая Портнов вернулся в Украину.