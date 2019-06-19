Президент Украины Владимир Зеленский переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и сменил представителя в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Согласно документу, Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; Игорь Веремий –по социально-экономическим вопросам, Валерия Лутковская – по гуманитарным вопросам и Александр Моцик – по политическим вопросам.

Кабинету Министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.

Как сообщал ForUm, Зеленский 3 июня назначил Кучмуполномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы.