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Следователи теруправления ГБР открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции (ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), которые имели место 18 июня 2019 возле Бессарабского рынка в Киеве.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, речь идет о конфликтной ситуации с участием сотрудников полиции, которая зафиксирована на видео.

В ходе нее сотрудники полиции с применением силы задерживают женщину и мужчину, надевая на них наручники. Также, согласно сообщению в социальных сетях, несовершеннолетний ребенок задержанных несколько часов был вынужден провести в закрытом автомобиле.

Следователями ГБР начато досудебное расследование по видеоматериалам, обнародованным в социальных сетях.

Следователи ГБР выясняют правомерность действий сотрудников полиции, а также изучают все обстоятельства упомянутого инцидента.

Продолжаются следственные действия.

В то же время командир батальона киевской патрульной полиции Евгений Зборовский объяснил инцидент и написал, что поведение женщины в отношении патрульных было грубым, а опубликованное видео обрезано и не передает сути конфликта.

По его данным, экипаж полиции двигался по узкой улице между ТЦ «Арена Сити» и Бассарабским рынком. Там они заметили автомобиль марки BMW, который был припаркован во втором ряду и затруднял движение. Полицейские отреагировали на нарушение водителем ПДД и начали с ним разговор. В это время появилась героиня видео с мужем, которые начали мешать работе полиции, защищая нарушителя.

«На просьбу отойти на тротуар не реагируют и в результате женщина, не контролируя свою агрессию при очередной попытке вернуть ее на тротуар, с криками и нецензурной бранью (да, на глазах у своего ребенка, на вид 10-12 лет) расцарапала лицо патрульной и оставила ссадины на руках. На это патрульные также обязаны реагировать и имеют все основания для задержания. Именно при законном задержании, когда женщина понимает, что переборщила и начинает плакать, включается обрезанное видео, выложенное автором», - написал Зборовский.

Он подчеркнул, что запись не отражает картины событий абсолютно. Но это записала камера патрульных на их форме. Данный инцидент рассматривают, запись изъята, а телесные повреждения зафиксированы. Меру пресечения изберет суд.

«Патрульных можно снимать на видео. Нарушать законы нельзя. Бить патрульных нельзя. Делайте выводы, имея полную информацию, а не по обрезанному вырванному из контекста видео», - резюмировал командир батальона киевской патрульной полиции.
ForUm

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