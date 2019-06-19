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К концу недели жара в Украине усилится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

Она отметила, что завтра, 20 июня, в Украине жара будет продолжаться. «Особенно пострадают от нее восточные области и южная часть, где дождей или очень мало, или не было давно, или даже какие-то локальные ливни ситуацию существенно не исправили. Там ожидается + 33 + 35 градусов. Также в эту горячую зону попадает и Днепропетровщине. На остальной территории Украины также - не румяный морозец, + 29 + 33 градуса.  Дожди с грозами в четверг пройдут локально, на Западе, Севере, ячейками вдоль Днепра, местами в Одесской области», – сообщила синоптик.

В Киеве, по прогнозу Диденко, 20 июня ожидается жара + 30 + 32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

«К концу недели жара даже усилится в Украине, только 22-го июня в западных областях посвежеет. Грозовые дожди наиболее вероятны в западных областях», – подчеркнула она.

При этом Диденко сообщила, что с 25-26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины.
ForUm

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