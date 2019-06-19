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Кабинет Министров принял постановление о сокращении наполовину численность сотрудников райгосадминистраций с 1 января 2020 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 июня, сообщает Укринформ.

В начале заседания премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что сокращение осуществляется с целью оптимизации численности государственных чиновников, работающих на местах.

Он добавил, что сокращение не будет касаться сотрудников органов соцзащиты и Донецкой и Луганской областей, поскольку там работают военно-гражданские администрации.

Согласно проекту постановления, количество сотрудников областных государственных администраций остается неизменным.
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