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Окружной административный суд города Киева открыл производство по искам Дениса Луцика и Александра Туру по обжалованию приказов об их увольнении с должностей в Государственном бюро расследований.

Как сообщает пресс-служба суда, истцы просят суд признать противоправными действия директора Государственного бюро расследований Романа Трубы относительно принятия решения об их увольнении. Кроме этого, Луцик и Туру просят признать противоправным и отменить приказы об их увольнении и просят восстановить их в должностях.

Суд будет рассматривать данные дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Напомним, 29 мая трое руководителей подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений покинули работу в Государственном бюро расследований по окончании испытательного срока.
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